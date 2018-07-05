Из Tesla уволился главный инженер Даг Филд, который проработал в компании пять лет. Выполнение его обязанностей, касающихся налаживания производства бюджетных электрокаров, еще в апреле взял на себя Илон Маск. Считаю, что уже тогда были достигнуты договоренности о том, что Филд покинет свой пост, поскольку не справился с поставленной перед ним задачей.