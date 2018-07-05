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05.07.2018 11:53
Как заработать на фондовом рынке даже новичку
Как заработать на фондовом рынке даже новичку

Начинающим инвесторам важно осознать, что простые инвестиционные стратегии на фондовом рынке в долгосрочной перспективе выгоднее консервативных вложений.

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Американский премаркет: участники торговой войны готовятся к стрельбам

Экспертиза

05.07.2018 15:48
Американский премаркет: участники торговой войны готовятся к стрельбам

Предпраздничные торги 3 июля большую часть короткого рабочего дня проходили именно так, как и предполагали многие аналитики – ни шатко ни валко, на малых оборотах вблизи нулевых отметок в зеленой зоне...

Насколько Tesla Motors близка к безубыточности

Экспертиза

04.07.2018 20:19
Насколько Tesla Motors близка к безубыточности

Из Tesla уволился главный инженер Даг Филд, который проработал в компании пять лет. Выполнение его обязанностей, касающихся налаживания производства бюджетных электрокаров, еще в апреле взял на себя Илон Маск. Считаю, что уже тогда были достигнуты договоренности о том, что Филд покинет свой пост, поскольку не справился с поставленной перед ним задачей.

МТС предложит своим абонентам инвестиции в ПИФы

Компании и люди

04.07.2018 19:55
МТС предложит своим абонентам инвестиции в ПИФы

Сотовый оператор запустил инвестиционный сервис вместе с дочерней управляющей компанией.

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03.07.18 11:50 Реклама Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) сервиса investor.gov, который позволяет проверить финансистов на чистоплотность