Выбор редактора05.07.2018 11:53
Начинающим инвесторам важно осознать, что простые инвестиционные стратегии на фондовом рынке в долгосрочной перспективе выгоднее консервативных вложений.
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Экспертиза05.07.2018 15:48
Предпраздничные торги 3 июля большую часть короткого рабочего дня проходили именно так, как и предполагали многие аналитики – ни шатко ни валко, на малых оборотах вблизи нулевых отметок в зеленой зоне...
Экспертиза04.07.2018 20:19
Из Tesla уволился главный инженер Даг Филд, который проработал в компании пять лет. Выполнение его обязанностей, касающихся налаживания производства бюджетных электрокаров, еще в апреле взял на себя Илон Маск. Считаю, что уже тогда были достигнуты договоренности о том, что Филд покинет свой пост, поскольку не справился с поставленной перед ним задачей.
Компании и люди04.07.2018 19:55
Сотовый оператор запустил инвестиционный сервис вместе с дочерней управляющей компанией.